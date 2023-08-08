Вашингтон, 8 августа, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выдумывать небылицы. Это может привести к военному перевороту в стране, считает бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Зеленский продолжат выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макговерн отметил, что украинский президент стал чаще рассказывать в видеообращениях миру и народу о «небесном щите» ВСУ, состоящем из систем западных ПВО и авиации, который не позволяет российским военным наносить удары по целям. При этом экс-аналитик ЦРУ добавил, что у Киева нет способных отражать российские авиаудары средств ПВО и самолётов, а Зеленский просто лжёт.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 8 августа также высказал предположение, что американские спецслужбы ликвидируют президента Украины за его провалы. По мнению эксперта, Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание, указал Джонсон. Экс-аналитик ЦРУ добавил, что спецслужбы США часто осуществляют устранение марионеточных лидеров в других странах после того, как те перестают приносить пользу.

В июле бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев находится в отчаянии и пытается скрывать потери ВСУ при провалившемся контрнаступлении, которые составляют 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными.

Доклад организации Amnesty International разоблачил ложь украинского лидера Владимира Зеленского и западных СМИ о совершаемых вооружёнными украинскими формированиями военных преступлениях. В документе говорится, что ВСУ нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, так как этим подвергают опасности жизни мирных жителей.