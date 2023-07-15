Вашингтон, 15 июля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Киев находится в отчаянии и пытается скрывать потери ВСУ при провалившемся контрнаступлении, которые составляют 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными. Такое мнение 15 июля высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными», — сказал он.

По мнению Макгрегора, украинская армия в ходе попыток контрнаступления понесла катастрофические потери, которые Киев неудачно пытается скрыть от остального мира, так как эта правда для него неудобна.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому остаётся уповать только на то, что в конфликт вмешается какая-либо третья сторона и спасёт его из сложившейся ужасной ситуации, отметил эксперт.

«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооружённых сил ничего не остаётся», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Макгрегор заявил, что ВСУ ожидает полное уничтожение в ходе контрнаступления Вооружённых сил России. Эксперт добавил, что в Киеве, по его мнению, знают об этом.

Президент Владимир Путин позднее рассказал, что в ходе попыток контрнаступления ВСУ с 4 июня российскими войсками уничтожено 311 украинских танков, не менее трети которых были поставлены Западом. Он уточнил, что киевские военные часто отказываются воевать в западных танках, так как они являются для ВС России приоритетными целями.

Перед этим подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на фоне провальных попыток наступления ВСУ констатировал, что Киев не сможет победить в военном конфликте с Москвой ни сейчас, ни в обозримом будущем. По его мнению, в этом Украине не помогут никакие поставки Западом вооружений.