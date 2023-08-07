ДНР, 7 августа, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Украинская армия ведёт серьёзную подготовку к новому рывку с целью захвата города Артёмовска в ДНР, однако у Киева нет сил для того, чтобы осуществить такие планы. Об этом 7 августа заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Река/ТАСС Апты Алаудинов

Как указал Алаудинов, «Ахмат» перебросили на артёмовское направление в начале июля и с того момента украинские военные не смогли захватить в этом районе ни одного населённого пункта.

«Да, мы в курсе, что противник готовит очень серьёзно ещё один рывок — будет пытаться прорваться. Но что бы он ни делал, у него нет сил для того, чтобы взять Бахмут — Артёмовск, это вопрос однозначный», — сказал он.

Командир спецназа «Ахмат» уточнил, что украинские военные очень серьёзно пытаются продвинуться на этом направлении, что приводит к очень большим потерям в рядах ВСУ.

Также Алаудинов указал на фактическое уничтожение 22-й бригады украинских войск. В результате остатки соединения распределили другим подразделениям ВСУ на этом участке.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля представитель генштаба ВСУ Андрей Ковалев признал, что около Артёмовска идут тяжёлые бои без изменений позиций украинской армии. Он указал, что украинские силы обороны продолжают попытки наступать севернее и южнее Артёмовска.

Перед этим военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что ВСУ втрое увеличили количество атак на участке фронта под Артёмовском. Он назвал очень сложной ситуацию в районе города.