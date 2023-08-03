Чита, 3 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа разрушился частный дом в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю

По её данным, днём 3 августа в СНТ «Ручейки» Читинского района в результате утечки бытового газа произошло обрушение частного дома.

Отмечается, что в результате пострадали пожилая женщина и подросток. Они были доставлены в медучреждение для обследования. На место работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в городе Волгодонске Ростовской области в гаражном кооперативе «Перекрёсток» прогремел взрыв. Основной версией произошедшего является взрыв бытового газа. По информации местных СМИ и очевидцев в социальных сетях, в результате взрыва были повреждены восемь гаражей и автомобиль.

в многоквартирном доме в Красновишерске в Пермском крае произошёл взрыв бытового газа, пострадал один человек. После взрыва произошло возгорание домашних вещей.