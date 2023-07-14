Херсон, 14 июля, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Алёшки в Херсонской области зажигательными боеприпасами, сообщил 14 июля представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединённой группировке войск.

Кадр из видео. Евгений Милованов/ТРК Таврия

После украинского обстрела пожары охватили леса в Херсонской области.

«Лес горит вдоль трассы М-14 на участке от Алешек до Новой Каховки», — сообщило РИА Новости.

По информации агентства, на некоторых участках дороги затруднен проезд. Причиной этого стало сильное задымление и подступающий огонь.

Сообщается также, что сгорело не менее двух частных домовладений, повреждены не менее четырёх.

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Как сообщало ИА Регнум, два мирных жителя города Алёшки в Херсонской области погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. По информации, ещё один мирный житель получил тяжёлые ранения.

10 июля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили об обстреле Куйбышевского района города Донецка, в результате которого пострадала мирная жительница 1966 года рождения. Также повреждения получили два частных дома.