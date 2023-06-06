Алёшки, Херсонская область, 6 июня, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Около города Алёшки в Херсонской области, почти полностью затопленного после разрушения Каховской ГЭС, из-за обстрелов со стороны ВСУ загорелись леса, сообщил 6 июня глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

Эвакуация жителей города может осуществляться только на спецтехнике, отметил глава правительства региона. В Алешки направлены все свободные грузовики высокой проходимости. Из Крыма будут доставлены спасательные плавсредства МЧС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, после очередного обстрела со стороны ВСУ (предположительно из РСЗО «Ольха») в ночь на 6 июня часть задвижек ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Идёт эвакуация населения из подтопленных зон. Эксперты заявили о значительном ущербе для Херсонской области и соседних регионов, в том числе для экологии и сельского хозяйства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся преднамеренной диверсией со стороны Украины. Киев получил соответствующий «приказ», отметил Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью теракта, совершённого властями Украины, было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в те районы, где ВСУ хотят попытаться провести контрнаступление. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что для обсуждения вопроса о разрушении ГЭС будет созвано заседание Совбеза организации.

Атака на стратегически важный объект на Днепре — часть давно ожидаемого и явно начавшегося наступления ВСУ, точнее серии одновременных «прощупываний» на нескольких участках фронта с целью найти наиболее уязвимые точки, отметили военные эксперты в комментарии для ИА Регнум.

Спуск воды из Каховского водохранилища не пройдёт бесследно для местной экологии, хотя прогнозы о том, что будет вскрыта некая «химическая бомба», выглядят безосновательно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА Регнум Владислав Жуков, эколог, член общественного и научно-технического совета Росприроднадзора.