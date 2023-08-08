Москва, 8 августа, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, сообщило 8 августа Agence France-Presse.

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Согласно данным программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года был на 0,33 градуса по Цельсию теплее июля 2019 года, когда был установлен рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса по Цельсию.

«Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле», — сказала заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Она отметила, что эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты. Кроме того, средняя мировая температура в июле 2023 года была на 0,72 градуса по Цельсию выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 год.

Также температура поверхности Мирового океана побила рекорд, достигнув 4 августа значения 20,96 градуса по Цельсию.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко заявил, что июль 2023 года стал аномально холодным и дождливым для Московского региона, тогда как во многих других областях России летом установилась совершенно другая погода. Так он прокомментировал сообщения о том, что во многих регионах России прогнозируется сильная жара, тогда как в Центральной России, где уже установилась непривычная для текущего периода погода, в конце июля ожидалось, что выпадет четверть месячной нормы осадков.