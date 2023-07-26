Москва, 26 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Нынешний июль стал аномально холодным и дождливым для Московского региона, тогда как во многих других областях России летом установилась совершенно другая погода. Однако эта ситуация не указывает на резкое изменение климата, заявил в комментарии ИА Регнум ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко. В практике метеонаблюдений время от времени фиксируются ситуативные погодные аномалии, уточнил он.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, Локощенко прокомментировал сообщения о том, что во многих регионах России прогнозируется сильная жара, тогда как в Центральной России, где уже установилась непривычная для текущего периода погода, 26 июля ожидается выпадение четверти месячной нормы осадков.

«У нас очень большая страна, семнадцать миллионов квадратных километров, и погода в разных её регионах может существенно различаться. При этом прохладная дождливая погода с температурой ниже климатической нормы в средней полосе наблюдается уже третий месяц подряд», — отметил эксперт.

Так, в мае температура воздуха в Москве оказалась на 1,1 градуса по Цельсию ниже климатической нормы — 12,8 при норме 13,9, а среднемесячная температура июня в Москве, по данным метеорологической обсерватории МГУ, была на 0,8 градуса ниже — 16,8 при норме 17,6, рассказал Локощенко.

Что касается июля, то по итогам первых 25 дней среднемесячная температура достигла всего 18,5 градусов при норме 19,9, уточнил он.

«И вряд ли она сильно изменится до конца месяца. То есть июль сейчас по крайней мере на 1,5 градуса холоднее климатической нормы. Это очень большое отклонение. Летом столь большие отклонения от нормы — редкость. Зимой разброс среднемесячных значений температуры больше, а летом «ворота» всё-таки более узкие, и тем не менее — 18,5 градусов. Очень холодный и дождливый июль. Выпало уже более 100 миллиметров осадков при июльской норме всего 82 миллиметра, а месяц ещё не закончился», — поделился прогнозом эксперт.

При этом в других регионах России, как замечает собеседник ИА Регнум, погода заметно отличается.

«В июне была сильная жара в Нижнем и Среднем Поволжье, в Волгоградской и Самарской областях, потом был эпизод сильной жары в Предуралье — в Челябинской и Свердловской областях, где-то по сорок градусов», — перечислил Локощенко.

В метеорологической практике постоянно наблюдаются некие погодные аномалии, связанные с синоптическими условиями, с конкретной синоптической ситуацией, отметил он.

«Необычность нынешней ситуации в Центральной России заключается в том, что она почти постоянно находится в тыловой части циклонов, то и дело происходит заток вхождения холодных воздушных масс арктического происхождения — или непосредственно арктического воздуха, или частично трансформированного, но всё равно прохладного, с Баренцева и Норвежского морей, — рассказал собеседник. — Циклоны сменяют друг друга, но мы постоянно находимся в их тыловой части и в зоне региональных потоков с севера. Это необычно частая повторяемость. Обычно разные синоптические периоды сменяют друг друга. Московский регион и средняя полоса вообще находятся то на одной периферии, то на другой. А этим летом периоды теплой погоды чрезвычайно короткие — день-два, и снова циклонические серии».

Впрочем, и в нынешней погодной реальности, по словам эксперта, есть свои плюсы: середина дождливого лета уже позади, и до его окончания, видимо, не приходится ожидать возгораний торфяников в Подмосковье, подобных тем, которые произошли в 2010 году.

«Конечно, если вдруг будет очень жаркий август и сухое начало сентября, всякое может быть, — уточнил Локощенко. — Но аномальная жара с катастрофическими последствиями крайне маловероятна. Для пожаров требуется иссушение почвы, а верхние горизонты почвы и грунта сильно насыщены влагой».

Ранее сегодня сообщалось, что в пятницу и в ближайшие выходные дни в Центральной России ожидаются тропические ливни. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.