Москва, 26 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине ожидается сильная жара до +30… +39 °С. Об этом 26 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов», — сказал он в беседе с ТАСС.

Синоптик уточнил, что на побережье Чёрного моря будет температура воздуха +32… +34 °С и к 28 июля она снизится на десять градусов, вернувшись нормальным климатическим значениям.

Вильфанд отметил, что в Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, на Таймыре и Сахалине, а также в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни ожидается температура воздуха на семь градусов выше нормы.

Как сообщало ИА Регнум, младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ назвал главной причиной экстремальной жары в Китае и в мире в 2023 году глобальное потепление. По его мнению, эти процессы будут дальше развиваться и в долгосрочной перспективе.