Москва, 26 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В пятницу и в выходные дни на территории Центральной России ожидаются тропические ливни. Об этом 26 июля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

РИА Новости/Константин Кокошкин

«После ослабления осадков в четверг, в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Синоптик уточнил, что такое обильное выпадение осадков будет связано с приходом в регион балканского циклона с морской влагой и теплом, которые, по его словам, являются идеальной базой для формирования грозовых облаков.

Тишковец отметил, что до конца недели в Центральной России местами ожидается выпадение до 60–80 миллиметров осадков, что является почти что месячной нормой.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что 15 тысяч жителей Астрахани остались без электроэнергии из-за повреждений опор ЛЭП и других последствий сильной грозы с резкими порывами ветра. Он уточнил, что жителям города не рекомендовано подходить к оборванным проводам на расстояние ближе восьми метров или самостоятельно пытаться устранить неисправности электроснабжения.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 июля рассказал, что в ближайшие дни в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине ожидается сильная жара. По его словам, температура воздуха в этих регионах составит до +30… +39 °С.