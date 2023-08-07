Турция, 7 августа, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Видеозапись взрыва в порту Дериндже в турецкой провинции Коджаэли выложили в Сеть. Инцидент попал на камеры наблюдения.

Кадр из видео

На кадрах видно, что взрыв был большой силы. После этого высоко в небо поднялись клубы дыма.

Как сообщил журналистам губернатор Коджаели Седдар Явуз, от взрыва пострадали 10 человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Глава региона также сообщил, что это, вероятно, произошло из-за детонации зерновой взвеси.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824727" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Взрыв в порту прогремел примерно в 14:40 (время совпадает с московским). На место выехали экстренные службы, в том числе отряды по борьбе с терроризмом.

На телеканале CNN Turk сообщили, что ЧП произошло на элеваторе, когда зерно загружали на судно. Врыв ощутили в том числе жители города Гёльджук, расположенном недалеко от порта.