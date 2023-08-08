Соледар, ДНР, 8 августа, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Российские добровольцы в течение двух месяцев смогли отразить около 40 атак украинских войск в районе Соледара (ДНР), заявил журналистам командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Амиго.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«За два месяца, что здесь стоим, отражено более 40 атак, накатов противника, как с применением техники, так и живой силы», — рассказал боец, которого цитирует РИА Новости.

Другой представитель подразделения с позывным Тарзан в свою очередь отметил, что противник пытается проводить атаки на этом направлении регулярно, но терпит неудачи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко объявил о том, что украинская армия снизила активность на купянском, краснолиманском и частично донецком направлениях на фоне неблагоприятных погодных условий. По его словам, эта ситуация привела к уменьшению не только числа обстрелов, но и спаду попыток ВСУ проводить контратаки.

7 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что киевские войска проводят переброску резервов на южнодонецком направлении. Он подчеркнул, что эта линия фронта продолжает оставаться горячей точкой, где в центре внимания находятся населённые пункты Старомайорское и Урожайное.