Чита, 7 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае окажет всю необходимую помощь ветеранам спецоперации, избитым компанией молодых людей в Нерчинско-Заводском районе края, и их семьям. Об этом 7 августа сообщили в региональном отделении.

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«Команда филиала обеспечит персональное социальное сопровождение обоих ветеранов и окажет им содействие в решении всех вопросов», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также социальные координаторы встретятся с семьёй избитого инвалида — участника СВО, чтобы поддержать его родных, пока он проходит лечение.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил доставить ветерана спецоперации Михаила в Читу для оказания медицинской помощи. В ходе первичного обследования в Краснокаменской больнице медики осложнений не выявили.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в селе Нерчинский Завод в Забайкалье избили бывшего участника спецоперации (СВО) с инвалидностью, а также повредили его автомобиль. Как уточнили в пресс-службе краевого МВД, пострадавший отдыхал в кафе в компании знакомых. В этом же заведении была другая компания местных жителей. Между ними произошёл конфликт.

Все участники инцидента, а также свидетели установлены. Как рассказал очевидец происшествия, два злоумышленника ногами пинали инвалида, в то время как остальные шесть участников, среди которых были две девушки, весело их подбадривали. Товарища пытался защитить другой бывший участник СВО, но он тоже без ноги, и потому силы были неравны.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Команда филиала фонда в Забайкалье осудила случившееся и отметила, что это недопустимая ситуация, для которой сложно подобрать приемлемые слова. Сотрудники фонда уверены, что правоохранительные органы разберутся во всех деталях случившегося, а виновные понесут наказание в соответствии с законом.