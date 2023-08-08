Вашингтон, 8 августа, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Провал контрнаступления ВСУ заставит Запад требовать от президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией, а отказ украинского лидера от диалога может привести к «совершенно непредсказуемым» последствиям, написал в статье для журнала American Thinker обозреватель Джонстон Хервуд.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Автор публикации напомнил, что Киеву с начала спецоперации передали военную помощь на сумму более 70 млрд евро. Хервуд подчеркнул, что украинский президент считает указанный объем финансирования недостаточным.

По словам журналиста, одновременно с этим меняется риторика тех стран, которые ранее решительно поддерживали Украину. Теперь их позиция подкрепляется «непростыми для украинского правительства решениями».

Обозреватель полагает, что подобные шаги могут говорить о том, что партнеры Украины близки к состоянию усталости от Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля газета The Daily Telegraph выпустила статью со ссылкой на эксперта лондонского аналитического центра Civitas Роберта Кларка. Сотрудник организации выразил мнение, что в случае провального контрнаступления киевской армии Украина и её союзники на Западе вынужденно пойдут на территориальные уступки Москве, что станет для них сокрушительным поражением.

31 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленно. Он отметил, что украинские войска наталкиваются на укрепленные линии российской обороны и минные поля, что превращается в «тяжелый и кропотливый труд».

В свою очередь польский генерал Роман Полько призвал не называть действия ВСУ в зоне спецоперации контрнаступлением и отметил, что его не очень видно.