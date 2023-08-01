Вашингтон, 1 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Они движутся медленно», — сказал Кирби в интервью CNN, комментируя темпы контрнаступления ВСУ.

Он добавил, что украинские военные сами говорят о том, что они продвигаются не так далеко и быстро, как хотели бы.

ВСУ наталкиваются на укрепленные линии российской обороны и минные поля, это «тяжело» и «превращается в кропотливый труд», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, потери Вооруженных сил Украины за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, заявил 31 июля министр обороны России Сергей Шойгу.

Также ВСУ потеряли 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.