Варшава, 1 августа, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление не очень видно, да и назвать его таковым пока нельзя, заявил в беседе с агентством PAP польский генерал Роман Полько.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно», — сказал польский военный.

В настоящее время украинские войска ограничены в действиях, связано это с подготовкой, нехваткой авиации и артиллерии. Полько надеется, что с приходом осени Украина нанесёт «значительный удар».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов считает, что Запад уже начинает дистанцироваться от Украины. Этому есть множество причин, указывающих на неэффективность расходования многомиллиардных ресурсов, что не нравится как избирателям в США, так и в европейских странах.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, объединённая группировка Вооружённых сил России, продолжая вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивает основные усилия на ослаблении боевых возможностей ВСУ. Командование украинской армии отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций. Только за июль потери ВСУ составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения. Шойгу подчеркнул, что западное оружие, большими партиями поставляемое в Киев, не меняет ситуацию на поле боя и лишь затягивает военный конфликт.