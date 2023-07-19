Лондон, 19 июля, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Киев и его союзники на Западе в случае провального контрнаступления ВСУ пойдут на территориальные уступки Москве, для них это станет сокрушительным поражением. Об этом говорится в статье газеты The Daily Telegraph со ссылкой на эксперта лондонского аналитического центра Civitas Роберта Кларка.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Так называемая усталость от войны начнёт ощущаться, международные запасы техники и боеприпасов иссякнут, политики станут беспокоиться о бюджетах на внутренние программы в преддверии национальных выборов», — считает он.

По словам эксперта, длительное время планировавшееся контрнаступление ВСУ привело к серии проблем. В Киеве всё ещё ожидают около половины обещанной в первой половине года западной военной техники.

Украинцам невероятно тяжело даётся контрнаступление, изначально было понятно, что оно займёт больше времени, чем готова была ждать нетерпеливая украинская власть, констатировал Кларк.

По мнению аналитика, время сейчас не на стороне Украины, с приходом зимних морозов интенсивность боевых действий постепенно снизится, Россия получит больше времени для укрепления обороны.

У Киева мало времени для получения преимуществ на поле боя, в 2024 году в США состоятся выборы президента страны, также намечены парламентские выборы в Великобритании, резюмировал Кларк.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что контрнаступление украинских войск будет медленным, долгим, сложным и кровопролитным, у него будет высокая цена. Милли не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, но отметил значительные линии обороны российских войск.

По словам командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, быстрых результатов контрнаступления украинской армии практически невозможно достичь. На восточном и южном направлениях территория «усеяна минными полями», много оборонительных заграждений и опорных пунктов российских сил, сказал он.