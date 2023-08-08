Москва, 8 августа, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Военные медики в эвакуационном госпитале извлекли кусок гвоздя из сердца нетранспортабельного военнослужащего, который получил ранение в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

(сс) Unknown Сердце

«В одном из эвакуационных госпиталей Западной группировки войск военные врачи Западного военного округа экстренно спасли нетранспортабельного раненого военнослужащего. Из сердца раненого российского военного оперативно извлекли поражающий элемент от украинского игольчатого боеприпаса», — сообщили в ведомстве.

Военный хирург Руслан уточнил в беседе с журналистами, что в ходе операции врачи извлекли из органа кусок гвоздя. Медик предположил, что этот фрагмент изделия попал в сердце бойца при взрыве как вторичный ранящий снаряд.

Кусок гвоздя также повредил левое легкое. После попадания в грудь он воткнулся в правую легочную артерию. Хирург отметил, что медицинская бригада была вынуждена вскрыть перикард и освободить сердце от сгустков крови.

Это позволило облегчить работу органа. После извлечения предмета врачи ушили пациенту рану легочной артерии. Его отправят на долечивание в центральную медицинскую организацию.

Руслан добавил, что заслуга в спасении бойца принадлежит всем тем, кто занимался эвакуацией военнослужащего с передовой к месту провидения операции.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что врачи извлекли взрыватель от мины из ноги раненного в зоне спецоперации военнослужащего. Медики работали в бронежилетах из-за опасности взрыва.

10 апреля Минобороны РФ сообщило об уникальной операции, которую провели в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. В ходе неё врачи извлекли пулю из сердца раненого бойца. Процедура проводилась в уникальной гибридной операционной, которая есть только в этом учреждении.