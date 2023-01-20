Москва, 21 января, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Бригада военных врачей была вынуждена оперировать раненного в ходе спецоперации военнослужащего в бронежилетах из-за того, что из его ноги предстояло извлекать взрыватель от мины. Опасная операция прошла успешно, сообщили в Министерстве обороны России.

Операция

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Пациента привезли в госпиталь с множественными осколочными травмами ног и ранением брюшной полости. Взрыватель 122-миллиметровой мины находился в правой ноге военнослужащего. Снаряд мог сдетонировать во время операции. Ситуация усугублялась тем, что помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно.

«На сам предмет мы обратили внимание уже по факту его наличия. Мы, конечно, не ожидаем найти что-то взрывоопасное или опасное для нас, первым делом идём спасать жизнь пациента. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа», — рассказал военный хирург, подполковник медицинской службы Виталий Иванов.

В его врачебной практике это первый подобный случай. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.

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Как сообщало ИА REGNUM, военные врачи в России способны сохранить жизнь пострадавшему даже с безнадежными ранениями, заявляли ранее в Минобороны РФ. К военным медицинским работникам автотранспортом и вертолетами эвакуируют военнослужащих, а также мирных жителей, которым невозможно оказать медпомощь на месте.