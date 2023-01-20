Военные врачи извлекли из ноги раненого бойца взрыватель от мины
Минобороны РФ рассказало об опасной операции, которую провели военные медики в бронежилетах
Москва, 21 января, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Бригада военных врачей была вынуждена оперировать раненного в ходе спецоперации военнослужащего в бронежилетах из-за того, что из его ноги предстояло извлекать взрыватель от мины. Опасная операция прошла успешно, сообщили в Министерстве обороны России.
Читайте также: Минобороны РФ: военные врачи сохраняют жизнь воинам с безнадежными ранами
Пациента привезли в госпиталь с множественными осколочными травмами ног и ранением брюшной полости. Взрыватель 122-миллиметровой мины находился в правой ноге военнослужащего. Снаряд мог сдетонировать во время операции. Ситуация усугублялась тем, что помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно.
В его врачебной практике это первый подобный случай. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.
Как сообщало ИА REGNUM, военные врачи в России способны сохранить жизнь пострадавшему даже с безнадежными ранениями, заявляли ранее в Минобороны РФ. К военным медицинским работникам автотранспортом и вертолетами эвакуируют военнослужащих, а также мирных жителей, которым невозможно оказать медпомощь на месте.