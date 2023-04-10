Красногорск, 10 апреля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Уникальная операция по извлечению пули из сердца военнослужащего была проведена врачами Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Константин Шелихов ИА REGNUM Операция

Пострадавший получил ранение в зоне специальной военной операции. Сложность процедуры состояла в том, что снаряд застрял в органе.

«Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка. Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный — пациент остался жив, и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям», — рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук, который проводил операцию.

Отмечается, что процедура осуществлялась в уникальной гибридной операционной, которая есть только у этого госпиталя. Лищук добавил, что военные медики, работающие на передовой, провели уже свыше 100 операций, связанных с ранениями сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта стало известно, что в Донецке врачи провели сложную операцию по извлечению неразорвавшейся мины из тела пострадавшего пациента. Медики работали в касках и бронежилетах.

Операция прошла успешно. Местом ее проведения стало Донецкое территориальное клиническое медицинское объединение.