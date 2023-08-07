Донецк, 7 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике Верховный суд вынес обвинительный приговор трёх украинским морским пехотинцам. Их признали виновными в убийстве мирных жителей Мариуполя. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Валерий Мельников/РИА Новости Разрушенные дома в Мариуполе

На скамье подсудимых оказались военнослужащие 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Данил Овчинников, Андрей Ковтун и Юрий Тищенко.

В суде установили, что с 15 марта по 2 апреля 2022 года подсудимые задержали в Мариуполе двух мужчин и закрыли их в гараже. В ходе проверки выяснилось, что они не являются российскими военнослужащими, однако командир всё равно приказал их устранить. Мирных жителей вывели в заброшенный частный дом, где расстреляли из автомата, а тела сбросили в подвал.

Позже военные застрелили ещё одного мужчину в переулке недалеко от места их дислокации.

Все трое приговорены к 29 годам колонии строгого режима каждый.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Верховный суд ЛНР приговорил военного украинской армии к 21 году тюремного заключения. В суде доказано, что Николай Гузема вместе с сослуживцами обстреливал дома, в подвалах которых прятались мирные жители, из-за чего погибли двое из них. Военный служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде украинских войск заряжающим САУ 2С1 «Гвоздика».

В конце мая суд в ДНР приговорил боевика украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Кондрашева к пожизненному заключению за убийство беженцев. Осуждённый совершил это преступление 2 марта 2022 года, когда охранял в Мариуполе территорию возле завода «Азовсталь» до освобождения города. Находясь на посту, украинский нацист увидел автобус с беженцами и стал стрелять по нему. В результате четыре человека погибли.