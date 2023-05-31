* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 31 мая, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Суд в Донецкой Народной республики приговорил боевика украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максима Кондрашева к пожизненному заключению, за убийство четырёх беженцев. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба следственного комитета России на официальном сайте

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Осужденный совершил это преступление 2 марта 2022 года, когда охранял в Мариуполе территорию возле завода «Азовсталь» до освобождения города. Находясь на посту, украинский нацист увидел автобус с беженцами и стал стрелять по нему.

«Он заметил двигавшийся в его направлении автобус марки «Мерседес Спринтер» с находившимися в нём мирными жителями и открыл по нему огонь. В результате полученных ранений четыре человека погибли», — говорится в сообщении.

Следователи при расследовании дела осмотрели место происшествия, провели экспертизы, доказав виновность Кондрашева. Суд определил для него место отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, суд ДНР 23 мая вынес приговор другому боевику националистического формирования Алексею Кыркалову с позывным Фриц. Его приговорили к пожизненному сроку за убийство российского военнопленного в Мариуполе. Нацист застрелил его без повода, «испытывая вражду к российским военным».