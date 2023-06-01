Луганск, 1 июня, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил военного украинской армии, вместе с сослуживцами обстреливавшего дома, в подвалах которых прятались мирные жители, из-за чего погибли двое из них, к 21 году тюремного заключения. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Кадр из видео

Отмечается, что собранные следователями СКР доказательства Верховный суд ЛНР признал достаточными для вынесения приговора военнослужащему ВСУ Николаю Гуземе, которого признали виновным по ч. 1 ст. 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), пп. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом»).

Также указывается, что военный служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде украинских войск заряжающим САУ 2С1 «Гвоздика». Гузема совместно с сослуживцами 24 февраля 2022 года в лесополосе у Гречишкино Новоайдарского района и Трехизбенки, зная о прячущихся в подвалах мирных жителях, обстреляли придомовые территории жилых домов, в результате чего погибли два человека.

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Уточняется, что во время следственных действий провели ряд экспертиз для подтверждения размера материального ущерба.

«Гузема полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексея Кыркалова с позывным Фриц за расстрел российского военнопленного в Мариуполе в апреле 2022 года к пожизненному сроку заключения. Названное лицо признали виновным в «применении в вооруженном конфликте запрещённых методов и убийстве».