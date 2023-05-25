Киев, 25 мая, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является основной целью Главного управления разведки минобороны Украины. Об этом в интервью Welt заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он подчеркнул, что задача ведомства уничтожить «командира подразделения, который отдаёт приказы атаковать», отметив, что таковым является Владимир Путин.

«Он координирует и решает, что происходит», — сказал Скибицкий.

При этом заместитель начальника ГУР Украины сказал, что Крымский мост ВСУ подрывать не будут, оставив его для отступления российским войскам. Новой целью для уничтожения стал порт Мариуполя. Скибицкий назвал его ключевым логистическим пунктом.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая руководитель главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев причастен к убийствам известных россиян, включая медийных персон. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после таких слов Буданова заявила, что это фактическое признание в терроризме.

В Вашингтоне предположили, что за атакой дронов на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Кремле стоит одна из украинских спецслужб.