Москва, 13 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Научно-производственное объединение «Энергомаш» (НПО «Энергомаш», входит в государственную корпорацию «Роскосмос») успешно осуществило контрольно-технологические испытания ракетного двигателя РД-191, который предназначается для ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом 13 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«На испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко (входит в госкорпорацию «Роскосмос») проведено успешное контрольно-технологическое испытание двигателя РД-191, предназначенного для ракеты-носителя семейства «Ангара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для НПО «Энергомаш» программа РД-191 приоритетна, так как призвана решить стратегическую задачу по обеспечению госзаказчиков гарантированных поставок жидкостных ракетных двигателей в долгосрочной перспективе.

Также указывается, что в ходе программы создают также модернизированный вариант двигателя — РД-191М, необходимый для комплектации ракет-носителей тяжёлого класса «Ангара-А5М».

Однокамерный жидкостный ракетный двигатель РД-191 создан НПО «Энергомаш» для ракет-носителей «Ангара», он работает на керосине и жидком кислороде.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года с космодрома Плесецк запустили легкую ракету-носитель «Ангара-1.2» с космическим аппаратом для Минобороны. Предстартовые операции и запуск ракеты прошли штатно.

Президент России Владимир Путин 12 июля заявил, что страна наращивает потенциал в ракетной и космической отраслях. Глава государства подчеркнул, что это подтверждает факт совершения сотни подряд безаварийных запусков в космос.