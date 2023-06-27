Космодром «Восточный», Амурская область, 27 июня, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» успешно стартовала с космодрома Восточный. Трансляцию запуска 27 июня провели «Известия».

Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Запуск ракеты-носителя был произведён в 14:34, через девять с половиной минут головной блок отделился от третьей ракетной ступени.

Помимо спутника «Метеор-М» в космос планируется вывести 42 попутных космических аппарата. При этом «Метеор-М» предназначен для изучения природных ресурсов планеты, контроля гелиогеофизической обстановки в космическом пространстве около Земли и для получения данных с автоматических измерительных платформ сбора информации.

Космический аппарат способен вести всепогодный мониторинг Северного морского пути и увеличить количество контролируемых гелиогеофизических параметров. Также «Метеор-М» имеет аппаратуру системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

В числе малых попутных космических аппаратов на околоземную орбиту планируется вывести отечественный пико-спутник RuVDS, а также произведённый в ОАЭ спутник интернета вещей PHI-Demo и сделанный в Белоруссии наноспутник BSUSat-2.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня в российский отряд космонавтов вошли три кандидата, получившие после экзамена квалификацию «космонавт-испытатель». Ими стали Арутюн Кивирян, Сергей Колябин и Сергей Тетерятников. В результате этого отряд «Роскосмоса» увеличился до 26 космонавтов, из которых 15 пока ещё не были в космическом пространстве.