Строитель, Белгородская область, 7 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве 15-летней Виктории Губановой в посёлке Разумном Белгородского района Белгородской области задержали, сообщил 7 августа Telegram-канал «112».

112

Задержанный — житель Разумного 42-летний Павел Дружин. По версии следствия, совершив убийство, он скрылся в соседнем, Яковлевском районе. С задержанным проводят работу следователи.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа на кладбище в Разумном нашли труп 15-летней девочки, не вернувшейся домой с прогулки 4 августа. Тело обнаружил поисковый отряд.

По итогам осмотра места обнаружения тела появилась версия о насильственной смерти девочки. В этот же день СКР возбудил уголовное дело об убийстве.