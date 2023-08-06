Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, 6 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Белгородские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки, сообщила 6 августа пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следственными органами СУ СК России по Белгородской области по факту безвестного исчезновения 15-летней жительницы Белгородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в релизе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения днём 4 августа ушла гулять на улицу из адреса по месту проживания в посёлке Разумное Белгородского района и домой не вернулась. Сообщалось, что её тело было найдено 6 августа на кладбище. По предварительной версии, её могли убить.