Донецк, 7 августа, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Украинские войска осуществляют переброску резервов на южнодонецком направлении. Об этом 7 августа рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Как указал врио главы республики, южнодонецкое направление продолжает быть горячей точкой, где в центре внимания в данный момент находятся Старомайорское и Урожайное.

«Противник пытается атаковать населённые пункты, перебрасывает резервы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 150 человек. По его словам, российские войска успешно отразили атаку штурмовой группы противника в районе Урожайного.

До этого Конашенков сообщил, что группировка российских войск «Восток» нанесла поражение живой силе и технике украинской армии на южнодонецком направлении. В результате этого противник потерял свыше 210 военнослужащих.