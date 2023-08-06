Москва, 6 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли на южнодонецком направлении за минувшие сутки до 150 человек. Об этом сообщил 6 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

По данным оборонного ведомства, ВСУ также потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевую машина РСЗО «Град». Также поражена артиллерийская система М777 американского производства.

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