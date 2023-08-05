Донецк, 5 августа, 2023, 13:59 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, на южнодонецком направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около населённых пунктов Старомайорское, Ровнополь, Угледар и Пречистовка ДНР.

Отмечается, что в результате потери противника на этом направлении составили более 210 военнослужащих ВСУ.

Также были уничтожены две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 3 августа Минобороны проинформировало об отражении в минувшие сутки атак ВСУ на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. Войска России перешли в контратаку и улучшили положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки в ДНР. На купянском направлении заняты более выгодные позиции около Першотравневого, Ольшан и Куземовки.

4 августа сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что на краснолиманском направлении украинские военнослужащие самовольно оставили свои позиции. По его данным, в результате огневого воздействия ВС России на одну из позиций украинской армии около населённого пункта Терны противник понёс значительные потери, украинские боевики попытались покинуть свои позиции.