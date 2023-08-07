Ферзиково, Калужская область, 7 августа, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В ночь на 7 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области. Об этом 7 августа написал губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в 02:30 (совпадает с мск) системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», — написал он.

Шапша уточнил, что в результате никто не пострадал и нет повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Минобороны заявили, что Киев пытался атаковать объекты в Московской области беспилотником. Дрон сбит в Подольском районе, в результате нет пострадавших и разрушений.

Позднее стало известно, что из-за падения дрона в Подольске пострадало остекление нескольких домов. После этого очевидцы рассказали, что в результате падения беспилотника мирный житель получил небольшой ожог.