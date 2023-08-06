Подольск, Московская область, 6 августа, 2023, 12:15 — ИА Регнум. 6 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотника по объектам на территории Московской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Михаил Метцель/ТАСС

«Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Беспилотник был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района области, отметили в ведомстве. Пострадавших и разрушений в результате пресечённой атаки нет.

Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 6 августа были введены временные ограничения на приём и отправку самолётов в аэропорту Внуково. Часть рейсов были направлены в другие московские аэропорты «по не зависящим от аэропорта (Внуково — Прим. ред.) причинам», заявили представители Внуково.

Также 6 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении средствами ПВО беспилотного летательного аппарата на подлёте к городу. Попытка прорыва беспилотника к столице была осуществлена около 11:00 мск, отметил мэр.