Подольск, Московская область, 6 августа, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В Подольске в результате падения сбитого беспилотника пострадало остекление нескольких домов, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Жариков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, специалисты завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора.

«Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 6 августа проинформировали, что киевский режим пытался атаковать объекты в Московской области с применением беспилотника. Попытка атаки пресечена, аппарат уничтожен средствами ПВО в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.