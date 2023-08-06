В Подольске пострадало остекление нескольких домов после падения БПЛА
Глава Подольска Жариков: остекление нескольких домов пострадало при падении беспилотника
Подольск, Московская область, 6 августа, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В Подольске в результате падения сбитого беспилотника пострадало остекление нескольких домов, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Дмитрий Жариков.
Иван Шилов ИА REGNUM
По его словам, специалисты завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора.
«Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам», — написал он.
Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 6 августа проинформировали, что киевский режим пытался атаковать объекты в Московской области с применением беспилотника. Попытка атаки пресечена, аппарат уничтожен средствами ПВО в Подольском районе, пострадавших и разрушений нет.