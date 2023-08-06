Киев, 7 августа, 2023, 02:16 — ИА Регнум. На Украине требуют от технического арбитра Дитера Ламмера, который принимал решение на чемпионате мира в Милане о дисквалификации фехтовальщицы Ольги Харлан, отказавшейся после поединка пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Об этом заявил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, сообщил Inside the Games.

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Он пояснил, что судья Ламмер во время конфликта разговаривал с кем-то по телефону, который ему дал тренер российской фехтовальщицы. Это возмутило Федерацию фехтования Украины.

«Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку», — заявил Михаил Ильяшев.

Как сообщало ИА Регнум, по окончании проигранного матча Смирнова в соответствии с правилами протянула Харлан руку. Та в ответ направила на соперницу саблю. Отказавшись от рукопожатия, Харлан покинула зал. Смирнова оставалась на месте в течение определённого правилами времени, после чего её соперница была дисквалифицирована.

После серии заявлений от киевских и западных политиков и деятелей спорта Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан.

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины 3 августа принял проект обращения парламента страны к Международному олимпийскому комитету и ряду других организаций с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА с просьбой отстранить представителей России от работы в этой европейской футбольной организации.