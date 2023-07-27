Милан, Италия, 27 июля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане.

Григорий Сысоев/РИА Новости Фехтовальщица Ольга Харлан

Решение приняла Международная федерация фехтования (FIE) после того, как Харлан пригрозила российской спортсменке Анне Смирновой саблей вместо рукопожатия.

Украинская спортсменка 27 июля одержала победу в схватке против россиянки Анны Смирновой на ЧМ по фехтовании. После поединка, согласно регламенту FIE, спортсмены должны пожать друг другу руки, но Харлан вместо этого выставила саблю перед Смирновой, которая подошла к ней. После этого украинская спортсменка что-то сказала и ушла. Поединок считается оконченным только при соблюдении этого условия. Смирнова более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей.

Поединок в 1/32 финала турнира закончился со счётом 15:7 в пользу украинской спортсменки. В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с саблисткой из Болгарии Йоаной Илиевой.