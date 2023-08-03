Киев, 3 августа, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины 3 августа принял проект обращения парламента страны к Международному олимпийскому комитету и ряду других организаций с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинской спортсменке Ольге Харлан.

Global Look Press/Tadashi Miyamoto/AFLO

«Верховная рада Украины (…) призывает федерацию полностью отменить дисквалификацию Харлан и официально принести ей извинения; привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан; пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — сказано в заявлении комитета.

Кроме того, в комитете предложили изменить правила проведения международных спортивных соревнований, а именно — отменить обязательность поклона или рукопожатия в случае, если в соревновании принимают участие спортсмены из России, Белоруссии или Украины.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл во время чемпионата мира по фехтованию. По окончании проигранного ей матча Смирнова в соответствие с правилами протянула Харлан руку. Та в ответ направила на соперницу саблю. Отказавшись от рукопожатия, Харлан покинула зал. Смирнова оставалась на месте в течение определённого правилами времени, после чего её соперница была дисквалифицирована.

После серии заявлений от киевских и западных политиков и деятелей спорта Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан. В качестве объяснения в FIE заявили, что украинская спортсменка могла воздержаться от рукопожатия, поскольку введённый в период пандемии коронавируса протокол о телесном контакте участников соревнований «продолжает действовать».