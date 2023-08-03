Киев, 3 августа, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА с просьбой отстранить представителей России от работы в этой европейской футбольной организации, сообщили в УАФ 3 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА», — сказано в обращении.

Ранее в различных органах управления УЕФА получили должности 15 представителей России. Они должны выполнять свои обязанности до 2027 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок, объяснив это специальной военной операцией России на Украине.

В июле 2023 года УАФ обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием исключить Российский футбольный союз из числа членов организаций. В качестве причины было указано участие клубов Крыма в матчах Второй лиги чемпионата России по футболу.

Как сообщало ИА ранее, 3 августа комитет Верховной рады по молодёжи и спорту утвердил проект обращения парламента Украины к Международному олимпийскому комитету и ряду других организаций с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову, которая якобы «совершила провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», когда в соответствие с правилами соревнований предложила своей сопернице, украинской спортсменке Ольге Харлан пожать руки после окончания поединка.