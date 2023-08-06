Джидда, Саудовская Аравия, 7 августа, 2023, 00:49 — ИА Регнум. В саудовском городе Джидда участники переговоров представили альтернативный план по разрешению украинского конфликта, сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Ещё один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — говорится в материале.

Разработчиками проекта выступили саудовские власти и ряд других стран. Россия, по информации СМИ, проинформирована о разработанной инициативе.

В отличие от «мирного плана Зеленского» в альтернативном варианте указывается на целостность Украины, прекращение огня по всей линии фронта, начало мирных переговоров под эгидой ООН, а также обмен пленными, написало агентство.

Как сообщало ИА Регнум, встреча в Джидде проходила 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. В рамках встречи обсуждались десять пунктов по украинскому вопросу.

Переговоры по Украине в Джидде абсолютно бесперспективны без участия России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. США в июне попытались собрать «нечто подобное в Копенгагене», но все попытки по созданию антироссийской коалиции потерпели провал — у Госдепа ничего не получается, отметила политик.

По итогам двухдневной встречи в Саудовской Аравии в Джидде участники пришли к выводу, что обмен мнениями и поиск пути по достижению мира на Украине будут продолжены.