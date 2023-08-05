Симферополь, 6 августа, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Переговоры по Украине в саудовской Джидде абсолютно бесперспективны без участия России. Об этом РИА Новости заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Council.gov.ru Ольга Ковитиди

«Консультации без России абсолютно бесперспективны», — считает политик.

При этом Ковитиди отметила, что США в июне попытались собрать «нечто подобное в Копенгагене». Но все попытки по созданию антироссийской коалиции потерпели провал - «у Госдепа ничего не получается и сегодня».

«Задачей Вашингтона является не мирное урегулирование, а политическое понуждение участников подписать заготовленные базовые соглашения со своими правилами без России, но Россию обязывающие», — пояснила сенатор и подчеркнула, что конференция — очередная политическая афера и манипуляция США.

Как сообщало ИА Регнум, встреча в Джидде запланирована на 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию.

В течение двух дней страны Запада намерены обсудить по украинскому вопросу десять пунктов. В частности, речь пойдёт о «продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых», а также о возможности создания трибунала по военным преступлениям.

В Кремле будут следить за мирной инициативой Саудовской Аравии по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем власти России полагают, что киевский режим не будет стремиться к миру, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада против России.

Россия будет проинформирована об итогах консультаций по Украине в Джидде.

Сами же российские дипломаты к мероприятию относятся скептически.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Вашингтону встреча в Джидде нужна, так как Белый дом хочет исправить ошибку, которую допустил, когда прокручивал украинскую историю только в рамках НАТО и ЕС.