Джидда, Саудовская Аравия, 6 августа, 2023, 23:47 — ИА Регнум. По итогам двухдневной встречи в Саудовской Аравии в Джидде участники пришли к выводу, что обмен мнениями и поиск пути по достижению мира на Украине будут продолжены. Об этом сообщило саудовское агентство SPA.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Отмечается, что международные консультации и обмен мнениями по конфликту на Украине будут продолжены. В итоге планируется выработать общую позицию, которая должна помочь «проложить путь к миру». При этом будут учтены мнения и предложения, озвученные на встрече в Джидде.

Как сообщало ИА Регнум, 5–6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На них пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. Страны Запада планировали обсудить по украинскому вопросу десять пунктов.

Следующий раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине может пройти до саммита G20, который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, сообщило 6 августа агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя МИД Франции.