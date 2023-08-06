Вашингтон, 6 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп намерен требовать смены судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, а также смены места рассмотрения дела, с такими заявлениями политик выступил 6 августа.

Zuma\TASS

«У меня нет никаких шансов на правосудие при том судье, который был назначен на это смехотворное дело о свободе слова и честных выборах. Мы будем незамедлительно требовать отвода того судьи, а также смены места рассмотрения дела», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Дело не должно рассматриваться в границах округа Колумбия (центр которого — город Вашингтон), добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 августа Трамп также заявил, что в случае своей победы на президентских выборах 2024 года инициирует проведение расследования в отношении действующего главы государства Джозефа Байдена. По словам политика, «преступная семья Байдена» получала огромные взятки от Китая и ряда других стран.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа к ответственности по четырём пунктам обвинения. Экс-президент США и представители его штаба отмечали, что выдвинутые обвинения не имеют ничего общего с действительностью и являются попыткой действующей администрации повлиять на выборы 2024 года.