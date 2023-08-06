Москва, 6 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили в районе временно оккупированного Киевом города Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщили 6 августа в Министерстве обороны РФ. Кроме того, на аэродроме Запорожье были поражены ангары с авиатехникой, отметили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Всего за минувшие сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России было нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах, добавили в Министерстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 6 августа украинские СМИ рассказали о серии взрывов в ряде регионов страны, включая Хмельницкую область и временно оккупированный Киевом город Запорожье. Представители назначенной Киевом «администрации Запорожской области» заявили о взрывах и начавшемся пожаре.

В Министерстве обороны 6 августа также сообщили об ударах по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях, отражении нескольких попыток ВСУ атаковать на ряде направлений, уничтожении нескольких сотен военнослужащих противника, в том числе 150 — на южнодонецком направлении.