Севастополь, 5 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил об уничтожении надводного беспилотника.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — написал он.

Кроме того, по словам губернатора, ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда сняты.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа ВСУ направили 13 БПЛА в Крым для совершения террористической атаки. Все аппараты были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ.

В Росморречфлоте ранее сообщили о пробоине, полученной танкером «Сиг» в Керченском проливе в результате, предположительно, атаки украинского морского дрона. Экипаж танкера проводит откачку воды, на повреждённом участке установят специальный пластырь.