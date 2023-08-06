Токмак, Запорожская область, 6 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу в Токмаке Запорожской области, сообщил 6 августа врио главы региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Так, противник нанёс ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу, расположенному в Токмаке», — написал он.

По словам Балицкого, здание получило частичные разрушения, пострадавших нет.

Кроме того, продолжил врио главы Запорожской области, около шести утра на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки ВС РФ вскрыли выдвижение группы ВСУ в сторону российских позиций. «По группе нанесено огневое поражение, противник понёс потери и отошёл в северном направлении», — уточнил Балицкий.

Также он информировал, что в семь утра группа противника без техники при поддержке артиллерии совершила попытку атаковать позиции российских бойцов в районе Старомайорского. На данный момент бой продолжается, противник несёт потери.

Днём ранее врио губернатора Запорожской области заявил, что украинская штурмовая группа без техники, как пушечное мясо, пыталась атаковать позиции ВС России в Запорожской области, противник был уничтожен.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки превысили 175 человек. Войска противника также потеряли два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30.