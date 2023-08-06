Белгород, 6 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Восемь сёл и посёлков, а также автомобильный пропускной пункт подверглись обстрелу со стороны ВСУ за минувшие сутки в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил 6 августа в своём Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

Обстреляны Белгородский район и Шебекинский городской округ. В Белгородском районе 26 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Щетиновка, девять — по селу Красная Нива, шесть — по селу Журавлёвка. Село Красный Хутор обстреляно из гранатомёта, зафиксировано 29 выстрелов.

В Шебекинском городском округе 12 миномётных и три осветительных снаряда выпущены по селу Новая Таволжанка, семь миномётных снарядов — по селу Муром, четыре и два миномётных снаряда соответственно — по посёлку Ленинский и селу Красное.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» обстрелян из миномёта, зафиксировано пять выстрелов.

Пострадавших и разрушений нет ни в одном из населённых пунктов, отметил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, приграничные районы Белгородской области подвергаются регулярному обстрелу со стороны Украины. Так, 4 августа Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории региона 99 снарядов, пострадавших не было. По данным на 5 августа, пять районов области подверглись обстрелу за сутки.