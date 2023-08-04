Белгород, 4 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области 99 снарядов, наиболее активным обстрелам подверглись населённые пункты Щетиловка, Мокрая Орловка и Лозовая Рудка, сообщил 4 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Антон Вергун/РИА Новости

«В Белгородском районе в селе Журавлёвка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка — по 5 артиллерийских снарядов. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство», — рассказал губернатор в своём Telegram-канеале.

Также обстрелам подверглись Лозовая Рудка, Кукуевка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Колотиловка, Вязовое, Муром, Новая Таволжанка и Марьино, сообщил Гладков.

В Кукуевке в результате обстрела на площади двух гектар загорелось поле с пшеницей, его уже потушили. В Мокрой Орловке осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасад и забор в одном частном доме, повреждены автомобиль и линия электропередачи, ЛЭП уже восстановлена. В Вязовом осколками снаряда была повреждена кровля, выбиты окна и посечены фасад в одном доме, а также хозяйственная постройка и забор.

О мощных обстрелах со стороны ВСУ 3 августа ранее сообщили и власти Донецкой Народной Республики. В Донецке и Ясиноватой три мирных жителя получили ранения, также были повреждены четыре здания. ВСУ за день обстреляли территорию республики 70 раз, выпустив 223 снаряда.