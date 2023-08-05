Белгород, 5 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки обстреляла пять районов Белгородской области, никто не пострадал. Об этом 5 августа сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, 4 августа украинская армия обстреляла Белгородский район, под обстрел попало село Нехотеевка. Противник выпустил по этому населённому пункту 14 артиллерийских снарядов, а по селу Лозовое было выпущено четыре миномётных снаряда, в селе Журавлевка было зафиксировано два прилёта из артиллерийских орудий.

Глава региона добавил, что в Журавлевке ВСУ сбросили с дрона две гранаты, в селе Солнцевка с беспилотника была сброшена одна граната.

В этом районе никто не пострадал, разрушений нет, уточнил он, отметив, что в Борисовском районе из миномета противник обстрелял окраину села Богун-Городок, здесь было зафиксировано десять прилётов, обошлось без последствий.

Уточняется, что в Валуйском городском округе в селе Новопетровка ВСУ сбросили с дрона два осколочных боеприпаса. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый противник выпустил три артиллерийских и 33 миномётных снаряда.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Сурково. В этом населённом пункте зафиксировали два прилёта. По селу Новая Таволжанка и хутору Панков противник выпустил по семь миномётных снарядов.

В результате обстрелов в этих округах пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области 99 снарядов, наиболее активным обстрелам подверглись населённые пункты Щетиловка, Мокрая Орловка и Лозовая Рудка, также обстрелам подверглись Лозовая Рудка, Кукуевка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Колотиловка, Вязовое, Муром, Новая Таволжанка и Марьино.