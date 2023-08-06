Красноярск, 6 августа, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Злоупотребление должностными полномочиями инкриминируют начальнику исправительного центра ГУФСИН в Ачинске, он задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Иван Шилов ИА Регнум

Уголовное дело по статье 285 УК РФ возбуждено в отношении начальника исправительного центра № 1 ГУФСИН по Красноярскому краю на основании материалов краевого управления ФСБ, говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2022 года по 11 апреля 2023 года, пользуясь служебными полномочиями, потребовал у нескольких строительных организаций города Ачинска строительные материалы для ремонта в учреждении. Требования были изложены в письмах, передача материалов должна была произойти под видом благотворительной помощи.

«В случае отказа подозреваемый намеревался уволить осужденных ФКУ ИЦ № 1 ГУФСИН России, выполнявших трудовые обязанности в строительных организациях», — уточнили в СКР.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Симферополе задержали за получение крупных взяток первого замначальника крымского управления ФСИН, исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1. По данным следствия, взятки они получали от директора петербургской фирмы, который организовал доставку для заключённых товаров из интернет-магазина.