Симферополь, 5 июля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Первый замначальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний, а также исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Об этом 5 июля сообщили в главном следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, и. о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1», — говорится в сообщении.

Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Директор фирмы из Санкт-Петербурга подозревается в даче взяток должностным лицам, он также является фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, с 2022 года одна из петербургских компаний по договору ежедневно доставляла посылки заключенным в СИЗО. Директор компании организовала интернет-магазин для выбора и покупки товаров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817617" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Крыму первого замначальника УФСИН и начальника СИЗО задержали за взятки

Следователи выяснили, что проходящие по уголовному делу должностные лица получал от женщины взятки за покровительство фирмы и провоз бандеролей без досмотра.

Как сообщало ИА Регнум, бывший начальник управления единого заказчика администрации города Керчи признан виновным в получении взяток, а также в использовании поддельных документов. Решение суд вынес 20 октября 2022 года.

Как установлено судом и следствием, в феврале 2020 года обвиняемый был назначен на должность начальника управления единого заказчика администрации города Керчи Республики Крым, при устройстве на должность он представил поддельный диплом о наличии высшего образования.